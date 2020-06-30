Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'den bütün dünyaya yayılan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler, global ekonomiyi olumsuz etkilerken bu durum açıklanan verilerde de etkisini gösterdi. Bu yılın ocak ayında 97,1 seviyesinde bulunan ve şubatta 97,5'e çıkan ekonomik güven endeksi, salgının Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin en fazla görüldüğü nisanda 51,3'e kadar geriledi.

Hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileriyle bu seviyeden yükselişe geçen ekonomik güven endeksi, normalleşme sürecinin başlamasıyla toparlanmasını hızlandırdı. Ekonomik güven endeksi haziranda, mayıs ayına göre yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.

DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Ekonomik güven endeksindeki yükselişi Twitter hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

FAİZİN DÜŞMESİ DESTEKLEDİ

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 33,1 arttığını, reel kesim güven endeksinin de yüzde 22,2 yükseldiğini belirterk, “İnşaat sektöründe gerek konut faizleri gerekse diğer kredi faiz gruplarında düşüşlerin yaşanması, alıma imkân tanıdığı gibi yarım kalan işlerin sürmesi adına da finansman olanağı sağladı. Salgının gidişatında aksilik yaşanmadıkça güven endekslerindeki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz" dedi. Cevizci, perakende ticaret sektörü güven endeksinin yüzde 9,3, hizmet sektörü güven endeksinin de yüzde 8,5 artığına değinerek, normalleşme adımlarının devam etmesi durumunda turizm sektörünün de hizmet sektörünü destekleyeceğinin altını çizdi.