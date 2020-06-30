Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 1.200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerjiyle Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkenin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın bütün ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacağı bildirildi. Barajın devreye alınan ikinci ünitesinin 400 megavat kurulu güce sahip olduğu belirtilen açıklamada “Üçüncü ve dördüncü ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. Üçüncü ünitenin temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor" denildi. Baraj yeniden yerleşim, kültürel varlıkların korunması ve inşaatlarla birlikte 18 milyar liraya mal olmuştu.