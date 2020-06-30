Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen iki yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin altı aylık Euribor+ yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut şartlarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını kaydetti. Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan Covid-19 salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir defa daha gösterdiğine dikkati çekerek "Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu kaynağın bankacılık sektörü açısından Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise ikinci işlem olduğuna işaret eden Pekcan "Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni 'Kadın Katılımı' tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak" ifadelerini kullandı.