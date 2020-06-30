Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk aşama olarak BİST-30 hisselerinde açığa satış yasağı bitecek. Sonrasında ise yasağın, kademeli olarak borsa genelinde kaldırılması planlanıyor. Böylece ödünç menkul kıymet piyasasının etkin çalışması sağlanacak. Açığa satış yasağı ilk olarak geçen yılın ekim ayında yedi banka için uygulanmaya başlamıştı. Daha sonra şubat sonunda tüm pay piyasasında açığa satış yasağı getirilmişti. Gelişen Piyasalar Endeksi (MSCI) düzenleyici otoritesi tarafından yapılan açıklamada; sermaye kontrollerinin uzaması ya da daha sıkı hâl alması durumunda Türkiye'nin gelişen ülke sınıflamasından çıkarılabileceği duyurulmuştu.

Açığa satış, aslında sahip olunmayan bir hisse senedini satmak manasına geliyor. Hisse fiyatı düştükçe bu işlemi yapanlar daha ucuzdan alım yaparak aradaki fark kadar kâr elde ediyor. Normal işlemlerde önce alıp sonra satarak kâr ya da zarar yazılırken açığa satış işleminde önce satıp sonra geri alırken oluşan farktan kazanılıyor.