Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 293 bin 296 artış gösterdi. Beş ayda toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artarak 23 milyon 448 bin 381 oldu. Bu araçların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs oluşturdu. Otomobillerin yüzde 45,5’i benzin, yüzde 45,1’i dizel, yüzde 6,4’ü LPG yakıtlı, yüzde 3’ü elektrikli veya hibrit oldu. Yine otomobillerin sadece yüzde 5,4’ü yüksek vergi diliminde bulunan 1.601-2.000 motor hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.