Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş uygulamaları alanında dünya lideri yazılım şirketi SAP'nin Global | Platin iş ortağı itelligence Türkiye, genç yetenek programı ‘italent' ile Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe SAP ve SAP dışı çözümler özelinde geleceğin profesyonel danışmanlarını ve yazılım uzmanlarını keşfedip yetiştirmeye hazırlanıyor. 40 genç yeteneğin istihdam edileceği programa katılmak ve bu heyecana ortak olmak isteyen herkes, 19 Haziran - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapabiliyor. İşe alım sürecini başarıyla tamamlayan 40 genç yetenek, itelligence Türkiye'nin 31 yaş ortalamasına sahip 1000 kişilik dinamik ve yetkin ekibine 10 Ağustos 2020 itibarıyla katılacak.

Adaylar; itelligence Türkiye İnsan Kaynakları departmanının yönettiği online başvuru, test aşamaları, grup mülakatı, vaka çalışması, kişilik envanteri, birebir mülakat süreçlerinden geçecek. Bu süreçte başarılı olan 40 genç yetenek, 27 ülkede 10 binden fazla çalışana sahip küresel bir şirkete adım atma fırsatını yakalayacak ve oryantasyon ile eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra proje takımlarına ayrılarak sürecin sonunda hazırlayacakları projeleri itelligence Türkiye yönetim kadrosuna sunacak. Yeni nesil bir ofiste yurt içi ve yurt dışındaki birçok farklı dijital dönüşüm projelerinde görev alma fırsatı bulacak genç yetenekler, aynı zamanda alanında uzman kişilerden teknik ve kişisel eğitimlerin yanı sıra mentorluk alarak gelişim yolculuklarına hızlı bir şekilde adım atma şansı elde edecek.

Genç yetenek programı “italent" ile ilgili açıklamada bulunan itelligence Türkiye CEO'su Dr. Bahri Danış, “itelligence Türkiye olarak sürekli gelişen ve büyüyen bir ekibe sahibiz. Bugün itibarıyla sadece Türkiye'de görev yapan 1000 kişiden oluşan, teknolojik çözümleri ve inovasyon trendlerini ülkemizde başarıyla hayata geçiren iddialı bir aileyiz. Yaş ortalamamız 31, oldukça genç ve dinamik bir ekibiz. Gücümüzü ve enerjimizi gençlerden alıyoruz. Bu noktada düzenlediğimiz genç yetenek programıyla geleceğin genç profesyonellerini bugünden keşfederek kurumumuza kazandırıyor ve bu arkadaşlarımızı iş dünyasına hazırlıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de 40 arkadaşımızı itelligence ailesine kazandıracak ve onlara yol gösterip birlikte geleceğe yön verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.