Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi dâhilinde seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim altyapısı dâhil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci “Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak. Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak” dedi.