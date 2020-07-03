Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi, girişimler için ciddi ciro kaybına yol açarken potansiyel pazarları keşfetmek ve yeni fırsatlar oluşturmak artık çok daha önemli hâle geldi. Ancak gerek bürokratik ve resmî kurallar gerekse de ticaret anlaşmaları gibi birçok sebeple yeni pazarlara ulaşmak oldukça zor.

Estonya'nın ilk defa uygulamaya geçirdiği, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşına resmî dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı, dünyanın herhangi bir yerinden Avrupa Birliği (AB) pazarında kurulmuş bir şirket olma avantajı sunarken AB üyesi ülkelerle AB ortak pazarının sağladığı imtiyazlar ile ticaret yapma imkânı tanıyor. Girişimler için yeni pazar alternatifleri sunan program sayesinde gerekli şartları karşılayan girişimler, AB üyesi ülkelerle aynı imtiyazlara sahip olarak ticaret yapabiliyor. Program, e-Residency ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de faydalanmasına imkân sağlıyor. Estonya'da e-Residency’e sahip olan bir kişi, internet üzerinde bir Estonya şirketi kurabiliyor, belgeleri ve sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliyor. Şirketlerini dünyanın herhangi bir yerinden yönetebiliyor. Elektronik bankacılık ve uzaktan para transferi, çevrim içi ödeme hizmetlerinden yararlanabiliyor.

TÜRKİYE’DEN 650 ŞİRKET

AB ortak pazarında iş yapmak isteyen ve diğer şirketlerle rekabet ederken geride kalmamak isteyen Türk girişimciler Estonya’nın e-Residency programına yoğun ilgi gösteriyor. 2.500’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ‘e-Oturum’ aldığı program, dünya çapında 65 binin üzerinde kişiye ulaşırken şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 650’yi aştı. Pandemi sürecinde e-Oturum sayesinde şirketini yöneten Prompt Api CEO’su Umut Gökbayrak “Estonya e-Residency, Avrupa ve dünya pazarlarına uyum açısından bize önemli kolaylıklar sağlıyor. Şirket kurma ve büyütme konusundaki regülatif işleri bürokrasiden uzak ve dijital ortamda çözebilmek bizim için çok önemliydi. Tam 23 saatte şirketi açtık bütün süreçler tamamlanmıştı. Tek bir fiziki imza atmadan ve hiçbir kişiyle yüz yüze görüşmeden” şeklinde konuştu.