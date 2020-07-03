Sonuç bildirgesinde; “Konferans, Zekât, Vakıflar, Sadaka, Karz-ı Hasen, Kafalah, güçlü bir aile kurumu, mahalle yardım teşkilatları gibi İslami kurumların, normal durumlarda olduğu kadar acil durumlarda da zorluklara karşı koruma yolları sunduğunu kaydetti. Bu kurumlar, özellikle KOBİ'ler, eğitim, düşük maliyetli konutlar ve nüfusun az gelişmiş kesimlerinin güçlendirilmesi için finansal içerme, amaca yönelik girişimciliği teşvik etmek için İslami bankalarla birlikte çalışmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
İslami kurumlar acil durumda da koruyor
03.07.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından online olarak düzenlenen ve yedi gün süren Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansının 12 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde dünyanın İslam ekonomisi ve finansı temelli model ve sistemlere daha fazla ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı.
Etiketler : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,
715266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715266.aspx
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