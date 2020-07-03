Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretiminin yüzde 60’ını iç piyasaya, yüzde 40’ını ise ihracata ayıran marka, pandemi sürecinde e-Ticaret satışlarında yüzde 30 artış yakaladı ve Amerika, İsrail, Katar, Kazakistan ve Rusya başta olmak üzere ihracat portföyüne birçok yeni ülke ekledi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan “Pandemi süreciyle birlikte her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de e-Ticaret, hızlı bir ivme kazandı. Başta Amerika olmak üzere bütün dünyada büyümeyi planlıyoruz” dedi. Şirket, bir senede e-Ticaret satışlarını yüzde 70 artırmayı, cirosunun yüzde 50’sini e-Ticaret’ten elde etmeyi hedefliyor.