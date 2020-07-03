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Fatih Dönmez: Yeşil Tarife'ye ağustos ayı itibariyle geçilecek
03.07.2020 - 08:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 08:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen, Yeşil Tarife’ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
Etiketler : YETA,fatih dönmez,
715292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715292.aspx
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