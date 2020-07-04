Yüzde 80 yerlilikle üretilen, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen yerli trenin mutfak setlerini yaptıklarını söyleyen Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki "Türkiye hemen her alanda kendine yetebilecek kabiliyete ulaştı. Daha önce millî geminin mutfaklarını yapmıştık, şimdi de millî hızlı trenimizin mutfağındayız. Vagonların içerisinde yabancı firmalardan yüzde 50 fiyat avantajıyla Türk mutfak setleri yer alıyor" dedi.
İlk millî hızlı trenin mutfakları da yerli
04.07.2020 - 04:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk yerli ve millî hızlı tren projesinin mutfak setlerini Öztiryakiler üretti.
Etiketler : milli tren,yerli tren,
715516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715516.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER