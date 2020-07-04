Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 80 yerlilikle üretilen, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen yerli trenin mutfak setlerini yaptıklarını söyleyen Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki "Türkiye hemen her alanda kendine yetebilecek kabiliyete ulaştı. Daha önce millî geminin mutfaklarını yapmıştık, şimdi de millî hızlı trenimizin mutfağındayız. Vagonların içerisinde yabancı firmalardan yüzde 50 fiyat avantajıyla Türk mutfak setleri yer alıyor" dedi.