Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6’sını oluştururken, yılın ilk altı ayında ise toplam 39 bin 557 adet toplam satışla yüzde 15,6 pazar payı elde etmeyi başardı. Marka direktörü Altan Aytaç yaptığı açılamada “Fiat ürün gamında yer alan tüm modellerimizle konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılır kılmak amacıyla çalışıyoruz. İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesiyle geliştirilen ve satışa sunulduğu andan itibaren “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan Egea, yüksek talep görmeye devam ediyor. Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’inin Fiat markalı olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.