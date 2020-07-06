Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıdem tazminatı tavanı 2020, kıdem tazminatı tavanı hesaplama! Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri internet üzerinden takip ediliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı alma şartlarını yerine getirenler ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Son dakika gelişmesi ile bu rakam açıklandı. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020 BELLİ OLDU

Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

Bu rakam 2020'nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan turarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralıkolmak üzere iki kere değişiyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NEDİR?

Kıdem tazminatının, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurunun yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.

Kıdem tazminatı üst limiti her yıl için, tam çalışılan 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR? KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.