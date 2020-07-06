Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2019 Yılı Meteorolojik Afet Değerlendirme Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl 936 meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet yaşandı.

Uzun yıllar dağılımına bakıldığında, 2019'da meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2019 periyodunda en yüksek değer oldu.

Geçen yıl en fazla görülen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet, şiddetli yağış ve sel olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı içinde toplam 332 şiddetli yağış ve sel afeti rapor edilirken, ikinci sırada 257 olayla fırtına yer aldı. Geçen yıl gerçekleşen fırtına ve sel ülkenin büyük kısmında görüldü.

Bu dönemde 167 dolu afeti meydana gelirken bu olayın en fazla görüldüğü iller Mersin, Ordu, Eskişehir, Karabük, Antalya, Burdur ve Kastamonu olarak kaydedildi. 2019, kayıt tutulan yıllar içinde en fazla dolu afetinin gözlemlendiği yıl oldu.

Kar afeti ise tüm yıl içinde 44 kez görüldü.

Afetler en fazla yazın yaşanıyor

Meteorolojik afetler geçen yıl en fazla yaz mevsiminde yaşanırken bunu kış mevsimi takip etti.

Geçen yıl en fazla afetin meydana geldiği ay ise haziran olarak belirlendi. Şiddetli yağış ve sel afeti en fazla haziranda, fırtına en fazla ocakta, dolu da haziranda görüldü. Yıldırım afeti de en fazla haziran ve eylülde yaşandı.

2019'da meteorolojik afetler en fazla Antalya, Mersin, Balıkesir, Ordu ve Muğla'da meydana geldi.

En fazla şiddetli yağış/sel afeti ise İzmir, Balıkesir, Muğla, Ordu ve Zonguldak'ta gerçekleşti.

Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren sel olaylarında artışlar yaşandı. Son 10 yıllık dönemde her yıl yaklaşık 100 ve daha fazla sayıda sel gerçekleşti. 2019 yılı, 1940'tan bu zamana kadar sel afetinin en fazla görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti.