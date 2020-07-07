Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 7 Temmuz 2020 altın fiyatları... Yatırımın en güvenilir araçlarından olan altında sert yükseliş uzun zamandır devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süredir yüksek bir grafiğe sahip altın, zaman içerisinde küçük çaplı düşüşler yaşasa da önemini korumaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün ve nişan törenlerinin tekrar serbest hale gelmesiyle altın fiyatları merak edilir oldu. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatlarına dair son durum!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 394,05

SATIŞ: 394,15