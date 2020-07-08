Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadarki en yüksek aylık teslimatını haziran ayında gerçekleştiren firma, bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve geçtiğimiz yılın haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu. Yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon TL’yi aşkın bir katkı sağlandığını ifade eden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, 1.800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını dile getirdi.

Yılın ilk altı ayında sistemle ev ve aracına kavuşanların sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 18’lik bir artışla 12 bine yaklaştığını söyleyen Üstün "Yeni normalleşmenin başladığı haziran ayında ise tarihimizin en yüksek aylık teslimatını gerçekleştirdik. Elbirliği Sistemi’ne başvuranların sayısı yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pandemide araç sahibi olmak isteyenleri sayısında ise patlama yaşandı. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu. Özellikle pandemi nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyenlerin araca yönelmesinin teslimatlardaki artışta etkili olduğunu söyleyebilirim" dedi.