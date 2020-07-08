Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstihdam piyasasından sevindirici haberler geliyor. Vestel, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak. Yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, yeni alımları temmuz sonuna kadar tamamlayacak. Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkat çekerek "Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Küresel ekonomide sarsıntılara sebep olan pandemi sürecini, ülke olarak başarılı şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için, biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor" diye konuştu.