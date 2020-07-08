Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona günlerinde sektöre öncülük eden özel yeni mağazacılık hizmetleriyle dikkatleri çeken Kelebek, hayata geçirdiği online satış opsiyonuyla, müşterilerine www.kelebek.com websitesi üzerinden tek tuşla ve güvenle alışveriş konforu sunuyor.

Kelebek müşterilerine, sipariş verdikleri ürünlerin opsiyonel özellikleri arasından yaptıkları seçimleri, satın alma işlemini takiben kendilerine telefonla ulaşan en yakın satış noktasına bildirdikten sonra, siparişlerinin teslim edilmesini beklemek kalıyor.

2019 yılında kitlesel ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen marka CEO’su İsmail Doğan sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret, yeni dönem tüketici alışkanlıklarıyla birlikte en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret mobilya sektörünün de en önemli pazarlarından. Yurtiçinde yaptığımız mağaza yatırımlarıyla ülkemizdeki büyümemizi sağlam adımlarla devam ettirirken, e-ticaret sitesi ile online dünyanın sunduğu avantajları yakalama fırsatı bulduk. Kelebek e-ticaret sitesiyle birlikte yurtiçinde ulaşım ağımızı genişletirken, uluslararası pazarlara da erişimizi kolaylaştırarak rekabet gücümüzü de artırıyoruz.”

Kelebek mobilya müşterileri artık evden çıkmadan 444 1805 numaralı telefonla aldıkları ücretsiz mimari destek sonrası, www.kelebek.com websitesi üzerinden beğendiği ürünü tek tuşla ve güvenle satın alabiliyor..