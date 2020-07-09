Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, ticari ve bireysel kredilerde yaşanan suistimallerin normalleşme döneminde yaşanmaması için bankalara yönelik 11 maddelik talimat hazırladı. Bankalardan bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamasını isteyen BDDK'ın talepleri kısaca şöyle:

¥ Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa şartlarına uygun fiyatlama yapın.

¥ Kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle erteleyin.

¥ Makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalarda hakkında mevzuatın dışına çıkmayın.

¥ Uygulamalarınızda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa ve ilgili alt düzenlemelere uygun hareket edin.

¥ Krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hâli gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemi işletin.

¥ 60 yaşın üzerindeki müşterilerin maaşlarını ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almaları sağlanmalı.

¥ Emeklilerin bankalarını değiştirmesi durumunda fiili engeller kaldırılmalı ve zamanında yerine getirilmeli.



Hazine Bakanı Albayrak:

Büyümeye ivme kazandıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BDDK'nin aldığı kararı değerlendirdi. Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.





Emekliye SMS ile 80 bin lira kredi

Covid-19 salgını sürecinde 10 milyondan fazla vatandaşa hizmet veren PTTBank emekliler için kredi musluğunu açtı. PTTBank yeni dönemde emekli maaş müşterilerine 1.250 lira ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla kredi imkânı sunuyor. Bu kapsamda nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi talepleri "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden alınmaya başladı. Emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor. PTT ayrıca kredi başvuru taleplerini yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de almaya başlayacağını açıkladı.



3,7 MİLYON HANEYE YARDIM GÖTÜRDÜ

Öte yandan PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.