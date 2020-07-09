Altın fiyatları da pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle sert şekilde yükseldi. Altının ons fiyatı 1.800 dolar ile 2011 Eylül ayından bu tarafa en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL paritesine bağlı olarak gram altının fiyatı ise 400 liraya ulaştı. Bu seviye gram altın için tarihî zirve olarak öne çıktı. Çeyrek altın 650 liradan, yarım altın 1.300 liradan ve tam altın 2.550 liradan satılıyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Eğer ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" demişti. Amerikan uçak gemileri 6 yıl sonra ilk kez, Güney Çin Denizi’nde uçuş tatbikatına başlamıştı. Duruma tepki gösteren Çin’e karşı Pentagon, tatbikatın uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, seyirde bulunma hakkını savunmak için yapıldığını belirtmişti.
Borsa korona öncesine döndü altının gramı 400 lira oldu
09.07.2020 - 05:24 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul’da iyimserlik artıyor. Ocak ayında 124.536 puanla tarihî zirvesine çıkan BİST100 endeksi, koronavirüsün etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.
Etiketler : borsa,altın,
716685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716685.aspx
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