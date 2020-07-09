Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları da pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle sert şekilde yükseldi. Altının ons fiyatı 1.800 dolar ile 2011 Eylül ayından bu tarafa en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL paritesine bağlı olarak gram altının fiyatı ise 400 liraya ulaştı. Bu seviye gram altın için tarihî zirve olarak öne çıktı. Çeyrek altın 650 liradan, yarım altın 1.300 liradan ve tam altın 2.550 liradan satılıyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Eğer ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" demişti. Amerikan uçak gemileri 6 yıl sonra ilk kez, Güney Çin Denizi’nde uçuş tatbikatına başlamıştı. Duruma tepki gösteren Çin’e karşı Pentagon, tatbikatın uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, seyirde bulunma hakkını savunmak için yapıldığını belirtmişti.