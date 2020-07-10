Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 219,3 milyar lirası, konut kredilerinden oluştu. Bu arada Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, 266 milyon dolar artarak, 90 milyar 504 milyon dolara çıktı. Sadece altın rezervleri, 39 milyar 160 milyon doları buldu. Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı da geçen hafta, 3,3 milyar lira azalarak 3 trilyon 146 milyar liraya geriledi. Yerlilerin döviz mevduatı tutarı 201 milyar 244 milyon dolar olurken, bunun 79 milyar doları şirketlere ait...