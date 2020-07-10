Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 219,3 milyar lirası, konut kredilerinden oluştu. Bu arada Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, 266 milyon dolar artarak, 90 milyar 504 milyon dolara çıktı. Sadece altın rezervleri, 39 milyar 160 milyon doları buldu. Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı da geçen hafta, 3,3 milyar lira azalarak 3 trilyon 146 milyar liraya geriledi. Yerlilerin döviz mevduatı tutarı 201 milyar 244 milyon dolar olurken, bunun 79 milyar doları şirketlere ait...
Konut kredilerinde 220 milyarı bulduk
10.07.2020 - 03:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 2,2 artarak 563,6 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,2 artışla 155 milyar 879 milyon lirayı buldu.
Etiketler : konut kredisi,
716927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716927.aspx
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