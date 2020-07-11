Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, marketlerde alınması gereken tedbirleri revize ederek güncelledi. 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde, marketlerde, fiziki mesafeyi korumanın zor olduğu belirtilerek şu hususlara dikkat çekildi:

n Çalışan ve müşteri dâhil, 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içerisi ayarlanacak.

n Ürünlerden uygun olanlar önceden paketlenip satışa sunulacak.

n Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanacak.

n Müşteri ya da personel açık ürünleri seçerken tek kullanımlık eldiven takacak.

n Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmeyecek. Her işlemden sonra eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanacak.

n Temassız ödeme teşvik edilecek. Oyuncak ve oyun alanları kapatılacak.

n Kasada beklerken durulması gereken yerler, zeminde işaretlenecek.

n Herkes mutlaka maske takacak, mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmayacak.

n Çalışma düzeni, en az personel bulunacak şekilde planlanacak.

n Market arabaları ve sepetleri, su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

n Müşteri, bir seferde bütün gereksinimini karşılayacak şekilde markete girecek, alışveriş sıklığı azaltılacak.