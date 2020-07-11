Sağlık Bakanlığı, marketlerde alınması gereken tedbirleri revize ederek güncelledi. 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde, marketlerde, fiziki mesafeyi korumanın zor olduğu belirtilerek şu hususlara dikkat çekildi:
n Çalışan ve müşteri dâhil, 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içerisi ayarlanacak.
n Ürünlerden uygun olanlar önceden paketlenip satışa sunulacak.
n Paketli olmayan ürünlere müşterinin dokunmaması sağlanacak.
n Müşteri ya da personel açık ürünleri seçerken tek kullanımlık eldiven takacak.
n Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmeyecek. Her işlemden sonra eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanacak.
n Temassız ödeme teşvik edilecek. Oyuncak ve oyun alanları kapatılacak.
n Kasada beklerken durulması gereken yerler, zeminde işaretlenecek.
n Herkes mutlaka maske takacak, mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmayacak.
n Çalışma düzeni, en az personel bulunacak şekilde planlanacak.
n Market arabaları ve sepetleri, su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.
n Müşteri, bir seferde bütün gereksinimini karşılayacak şekilde markete girecek, alışveriş sıklığı azaltılacak.
Marketlere 'kalabalık' ve 'hijyen' ayarı
Sosyal mesafenin ihmal edildiği marketler, dört metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriyi ayarlayacak. Son dönemde gevşeme gözlenen eldiven kullanma alışkanlığından da taviz verilmeyecek
Sağlık Bakanlığı, marketlerde alınması gereken tedbirleri revize ederek güncelledi. 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde, marketlerde, fiziki mesafeyi korumanın zor olduğu belirtilerek şu hususlara dikkat çekildi:
Etiketler : market,kalabalık,koronavirüs,