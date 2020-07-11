Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili (TOGG) için önemli bir aşamaya daha geçiliyor. Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli, önümüzdeki hafta atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelerek temel atma törenine katılacak. Gemlik’teki fabrika arazisinde bütün hazırlıklar tamamlandı. 2022 yılında tamamen elektrikli SUV, sonrasında da sedan modellerin üretiminin gerçekleştirmesi planlanan fabrikanın, 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Gençali Mahallesi’ndeki askerî alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Projenin toplam yatırım bedeli 22 milyar lirayı bulacak. Temel atma törenine koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetlinin alınacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezinin de açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.