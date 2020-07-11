Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 273 artışın gerçekleştiği Türkiye’de, günde 6.620, saatte 276 ve dakikada beş adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşandı. Yarım milyona yakının “Exploit” ve “Truva Atı” kötü amaçlı yazılım saldırıları olduğunu aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, ağ güvenliği saldırılarında da geçen yıla oranla aynı dönemde yaklaşık üç kat artışın gerçekleştiğini belirtti. Evmez, bu saldırıların %90’ına yakınının “Web Brute Force Login” olarak gerçekleştiğini belirterek hacker’ların ağlara girmek için gerekli olan şifreyi çözebilmek adına seri saldırılar gerçekleştirdiği söyledi.

"Siber Güvenlik Kampına" 2 bin 500 başvuru geldi

Türk Telekom'un, siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği "Siber Güvenlik Kampı"na gençler büyük ilgi gösterdi. Siber Güvenlik Kampı’na 2 bin 500 başvuru aldıklarını belirten Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verileceğini bildirdi. 17 Ağustos’ta, ‘Bilgi Güvenliğine Giriş’ eğitimi ile başlayacak kamp programında; siber güvenlik, sistem, ağ ve yazılım, uygulama ve nesnelerin interneti kategorilerinde 20 farklı konu başlığında eğitim çalışması yapılacak.