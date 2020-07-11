Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre dört adet azalarak 181'e geriledi. Perşembe gününü 42,35 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,24 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 39,62 dolar seviyesinde tamamlamıştı.