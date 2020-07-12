Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerini tamamlayan firma önümüzdeki beş yıl içerisinde 58 milyon avroluk yatırım yapacağını açıkladı. Firma, ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan mobilya ve hırdavata varan 40 bin çeşit ürünle hizmet verecek.

Türkiye'deki yatırımları hakkında bilgi veren Haibrag A.Ş Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül “Öncelikle İstanbul ve Kocaeli’den başlayıp 7 bölgede 18 ilde depo ve dağıtım ağlarımızı oluşturup, kendi araç filomuz ve personellerimizle en hızlı hizmeti vermeyi planlıyoruz. Pandemi dönemimde boş durmadık çok iyi bir teknik altyapı ve Türkiye’nin sektöründeki en iyileri olan bir personel altyapısını kurduk. Aynı zamanda satacağımız 40 bin çeşit ürün konusunda Almanya başta olmak üzere yurt dışından getireceğimiz ürünler ve Türkiye’den alacağımız ürünlerin tedarik altyapısını oluşturduk. Türkiye Pazarı bizim için çok dinamik ve gelişmeye açık ve bu coğrafyadaki ana dağıtım üssümüz olacak. Bu yüzden 5 yıllık planlarımızı yaptık” diye konuştu.