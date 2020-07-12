Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, pandemi ile kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) üzerinde çalışma başlattıklarını belirterek "Üç ay içerisinde yazılımları ve donanımı tamamlayarak nihai ürün hâline getirmeyi başardık. RoboCare kendi kendine tam otonom bir şekilde gidebiliyor. Bunun yanı sıra üzerinde UVC dediğimiz ultraviyole C ışınlarını barındıran lambalar var. Hem havayı hem de yüzeylere yaklaştığında çok kısa bir süre içinde yüzeylerde bulunan virüs ve bakterileri hızlı bir şekilde dezenfekte edebilen bir yapıya sahip" dedi. Mertcan, RoboCare'in seri üretimine hızla devam ettiklerini ifade ederek "Avrupa RoboCare için inanılmaz bir pazar. Biz de zaten bu ürünümüzü İtalya'ya gönderiyoruz ama onun dışında; Almanya, Benelüks Ülkeleri, Amerika, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emîrlikleri olmak üzere 20'den fazla ülkeyle hâlihazırda sözleşmelerimizi yaptık ve önümüzdeki iki ay içinde de gönderimlere başlamış olacağız" diye konuştu. Hastane, otel ve avm'lerde kullanılan robot kiralama modeli ya da 35 bin avro fiyatla satışa sunuluyor.