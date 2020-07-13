Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, kurbanlıkların kesiminin doğru şekilde yapılmasının önemine işaret ederek "Her bayramda kör bıçak kullanımı nedeniyle derilere zarar veriliyor. Kalitesiz ve ucuz bıçaklarla, yanlış kesim teknikleriyle kurbanlıklar heba edilmemeli. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli. Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap esnafımız, gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem olası kazalardan korunmalı hem de pandemi döneminde çeşitli kazalara meydan vererek hastanelerimizi gereksiz yere işgal etmemeli" dedi.