Normalleşme döneminde en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş alışkanlıkları... Yapı Kredi, bu alandaki değişim verilerini paylaştı. Buna göre;
¥ 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düştü. 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, yüzde 37 arttı.
¥ Evde kalınan süreç boyunca seyahat ve konaklama harcamaları yüzde 82 azaldı. Yeme içme harcamaları yüzde 76, giyim yüzde 66, akaryakıt yüzde 36 geriledi.
¥ Aynı süreçte elektronik harcamaları yüzde 21, market ve gıda harcamaları yüzde 14 artış gösterdi.
¥ Salgından en olumsuz etkilenen sektörler seyahat, yeme-içme ve giyim olurken, normalleşme süreci ile birlikte harcamalar salgın öncesi dönem seviyesine döndü.
¥ En hızlı toparlanan sektör yeme-içme oldu. Giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 artış gösterdi.
¥ Yine normalleşme öncesi döneme göre tüketicilerin mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 76, akaryakıt harcamaları yüzde 58, elektronik harcamaları yüzde 39, market/gıda harcamaları yüzde 12 arttı.
¥ Kartlar ile yapılan alışveriş harcamalarında, pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti.
¥ Yapılan üç alışverişten biri, internetten oldu. Bu oran, pandemi öncesinde beşte bir düzeyinde bulunuyordu.
¥ E-Ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi.
¥ Temassız ödeme iki kat arttı.
¥ Günlük mobil ödeme işlem adetleri yaklaşık 2,5 katına çıktı.
Alışverişte hastalık öncesini yakaladık
Harcamalar, normalleşme ile salgın öncesindeki seviyelere döndü. Giyim ve restoran ciroları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları yüzde 180 artış gösterdi
Normalleşme döneminde en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş alışkanlıkları... Yapı Kredi, bu alandaki değişim verilerini paylaştı. Buna göre;
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