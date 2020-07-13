Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme döneminde en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş alışkanlıkları... Yapı Kredi, bu alandaki değişim verilerini paylaştı. Buna göre;

¥ 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düştü. 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, yüzde 37 arttı.

¥ Evde kalınan süreç boyunca seyahat ve konaklama harcamaları yüzde 82 azaldı. Yeme içme harcamaları yüzde 76, giyim yüzde 66, akaryakıt yüzde 36 geriledi.

¥ Aynı süreçte elektronik harcamaları yüzde 21, market ve gıda harcamaları yüzde 14 artış gösterdi.

¥ Salgından en olumsuz etkilenen sektörler seyahat, yeme-içme ve giyim olurken, normalleşme süreci ile birlikte harcamalar salgın öncesi dönem seviyesine döndü.

¥ En hızlı toparlanan sektör yeme-içme oldu. Giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 artış gösterdi.

¥ Yine normalleşme öncesi döneme göre tüketicilerin mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 76, akaryakıt harcamaları yüzde 58, elektronik harcamaları yüzde 39, market/gıda harcamaları yüzde 12 arttı.

¥ Kartlar ile yapılan alışveriş harcamalarında, pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti.

¥ Yapılan üç alışverişten biri, internetten oldu. Bu oran, pandemi öncesinde beşte bir düzeyinde bulunuyordu.

¥ E-Ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi.

¥ Temassız ödeme iki kat arttı.

¥ Günlük mobil ödeme işlem adetleri yaklaşık 2,5 katına çıktı.