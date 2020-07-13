Bakan Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."
Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk
13.07.2020 - 11:24 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
717678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717678.aspx
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