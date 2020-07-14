Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, kadınların istihdama katılım oranının yaklaşık yüzde 30'lar civarında olduğunu belirterek “Kadın girişimcilere baktığımızda bir önceki yıla göre artış söz konusu ancak önümüzde hâlâ katetmemiz gereken uzun bir yolculuk var. TÜİK raporlarında göre Türkiye'de 1 milyon 246 bin girişimci var. Bunların sadece 134 bini kadınlardan oluşuyor” diye konuştu. Erkek egemenliğinin olduğu sektörlerde birçok kadın girişimcinin çalışmalarıyla kendilerine yer bulduğunu dile getiren Erdem “Türkiye’de kadın girişimciliği üzerine yapılmış ilk geniş kapsamlı araştırma olan KAGİDER ve Türk Tuborg iş birliğiyle gerçekleşen Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi sonuçlarına göre araştırmaya katılan kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde önde gelen sektörlerin yüzde 24 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 20 ile imalat olduğu görüldü. Sonuçlar Türkiye geneli TÜİK ekonomik faaliyet sınıflaması ile karşılaştırıldığında; perakende ticaretin yine öncü sektör olduğu ancak oran olarak daha yüksek gerçekleştiği, bunu takiben ulaştırma ve depolama sektörünün geldiği ve imalatın görece daha düşük olduğu ortaya çıktı. Kadın girişimciler ağırlıklı olarak; bilgi ve iletişim, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve bunun gibi hizmet sektörünün alt kollarını tercih ediyor” diye konuştu.