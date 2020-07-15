Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de konut satışları, kredi faiz oranlarındaki düşüş ve kampanyaların etkisiyle haziran ayında rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Geçen ay 50 bin 936 adet olan satış adedi bu ay yüzde 273 artış gösterdi. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 799 konutla (yüzde 15,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 payla Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri ve 68 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

YARISINDAN FAZLASI KREDİLİ

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 14 bin 767 konut satışıyla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il ise dört konut ile Hakkâri oldu.

59 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 253 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u 5 bin 96 ile Ankara ve 3 bin 530 ile İzmir takip etti.

İKİNCİ ELDE DE REKOR SATIŞ

İkinci el konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara, 16 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 8 bin 160 ile İzmir izledi.

KAMU BANKALARIMIZIN DÜŞÜK MALİYETLİ DESTEKLERİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini belirterek “Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

TEMMUZDA DA REKOR GELİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Haziranda normalleşmenin başlaması, kamu bankalarının düşük oranlı kredi sunması ve Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyanın etkisiyle cumhuriyet tarihinin aylık satış rekoru kırıldı. 150 bin adedin üzerinde gerçekleşen satış rakamının temmuzda da devam etmesini bekliyoruz. Özel bankaların da mevcut oranlarla konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir.

ALTI AYDA 624 BİN KONUT

Ocak-haziran döneminde 624 bin 769 konut satıldı. Bu yılın ilk yarısındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış gösterdi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azalarak 1.664 oldu. Haziranda İran vatandaşları Türkiye'den 398, Irak vatandaşları 257, Çin vatandaşları 78 ve Azerbaycan vatandaşları 70 konut edindi.

NORMALLEŞMEYE 'V' ŞEKLİNDE BAŞLADIK

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde bakanlığımızın açıkladığı teşvik paketi de sektörümüzü bizim beklentilerimizin çok üzerinde hareketlendirdi. 190 bin konutun 101 bininin kredili satış olarak gerçekleşmiş olması da bunu ispatlıyor. Normalleşmeye “V” şeklinde başladık diyebiliriz. Temmuz ayına da iyi başladık, satışlar devam ediyor ve daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz.