Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme kararında Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranının iki katına çıkarılma kararının usul bakımından eksik olduğu ve anayasanın “eşit koruma garantisini” ihlal ettiği belirtildi. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump'ın Ağustos 2018'de Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltme kararının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırıldı. ABD, 21 Mayıs 2019'da Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.