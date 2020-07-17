Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların başladığı ilk gün üç uçak geldi. Antalya'ya inen uçaklar, toplam 466 İngiliz turist getirdi. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, İngiltere'nin önemli bir pazar olduğunu belirterek "Uçak sayısı kısa sürede artacak. Yaşanan vaka sayısının azlığı ve ülkemizde bu işi sağlıklı atlatmamız, İngiltere'nin açılmasının sebebi oldu. Rusya da açıldı, turizm kendine geliyor. Dünya bunu izliyor, diğer ülkeler açısından da çok önemli" dedi. Geçen yıl 719 bin 120 İngiliz turist Antalya'ya gelmişti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da "Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bu gelişmeler, AB başta olmak üzere diğer ülkelere de örnek olmalı. Siyasi kararlar vermek yerine alınan tedbirlere bakıp da seyahat kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise şunları söyledi: Şu an turizm yapımızı iç pazar ağırlıklı devam ettiriyoruz. Bunun mutlaka dış pazarla desteklenmesi lazım. Bu sebeple Rusya pazarının açılması ve uçuşların başlayacak olması dış turizmin daha da hareketlenmesi için son derece önemlidir. Bu karar, sektöre pozitif yansıyacak.