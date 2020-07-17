Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu, e-Pazaryeri platformlarına yönelik sektör incelemesi başlattı. Bu platformlardaki işlemlerin "kötüye kullanma" endişelerini beslediği belirtilen açıklamada "Bu bağlamda e-Pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve tedarik davranışları yoluyla, dışlayıcı veya sömürücü uygulamalarda bulunabilecekleri tüm dünyada artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen dosyalarda da, sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş içerdiği tespiti göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, e-Pazaryerlerinin yol açtığı (muhtemel) rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması, bunlara karşı etkin politikaların kurgulanması önemli bir adım teşkil etmektedir. İnceleme, bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır" denildi. İncelemede e-Pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçilerle bunları temsil eden teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulması hedefleniyor