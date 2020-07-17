Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO’daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti. Avdagiç “İTO’da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019’da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü altıncı sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl dokuzuncu oldu” dedi.