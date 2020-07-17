Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Sanayi Odası üyesi 100 sanayi kuruluşunun dijital dönüşüm değerlendirmesinin yapıldığı Türkiye’de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı’nın 2019-2020 sonuçlarına göre KOBİ’ler, dönüşümün beş farklı alanında dört üzerinden yapılan değerlendirmede 1,10 – 1,55 aralığında bir seviyede bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun, 2020’nin Covid-19 pandemisi sebebiyle dijital dönüşümün ivme kazandığı yıl olarak tarihe geçeceğini belirterek “Dijital teknolojiler uzun zamandır hazır ama hayatımıza girmesi için insan davranışının değişmesi gerekiyordu. Pandemi burada hızlandırıcı bir etki oluşturdu” dedi. Yüksek riskli işlerde robot kullanımının artmasının beklendiğini ifade eden Akarun, şöyle konuştu: Sterilizasyon robotları, hasta bakım robotları yaygınlaşacak. Marketlerde insansız kasalara talep artacak; lojistik sektöründe teması azaltıcı teknolojiler ortaya çıkacak. Büyümenin yeni dijital teknolojilere yatırımla olması bekleniyor. Bu süreci uzun vadede dünyanın nasıl dönüşeceğini izleyerek, dönüşüme hazırlanarak ve eğitime odaklanarak geçirmek KOBİ’ler için en iyi yatırım.