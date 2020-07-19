Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve AB tarafından finanse edilen 17,5 milyon avro bütçeli projede; teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı yer alıyor. Sektörde çalışanların en az yüzde 36’sına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma gibi nitelikli eğitimlerle farkındalık sağlanacak. Proje süresince alınacak tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı: Yer altındaki çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak çıkarılan cevherin özelliğine göre zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması.