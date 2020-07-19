Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

210 milyon avro yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje tamamlandığında şehrin sembol yapılarından biri olacak. Toplam 60 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin, izinlerin tamamlanmasının ardından 24 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

Son dönemlerde Avrupa’daki projelerde lokasyon avantajına sahip projelerin bir adım öne çıktığını belirten Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, şunları kaydetti: Nord Stern (Kuzey Yıldızı), hem Düsseldorf Havalimanı’na hem de şehrin merkezine 10 dakika mesafede yer alıyor. Proje, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, yılda 300 gün fuarlara ev sahipliği yapan Düsseldorf fuar alanına da 10 dakika mesafede bulunuyor. Toplam inşaat alanı 60 bin metrekare olan projenin 46 bin metrekaresi nitelikli ofis olarak kullanılacak. 14 bin metrekaresi ise kapalı otopark alanı olarak planlandı.



30’A YAKIN PROJE YAPTIK

Bugüne kadar yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Peker, şöyle devam etti: Bugüne kadar yurt dışında 30’a yakın projeye imza attık. Tüm bu projelerde doğa ve çevre faktörlerini ön planda tuttuk. Nord Stern de bu projelerden birisi. Nord Stern projesi Almanya’daki 8’inci yatırımımız. Bugün İngiltere ve Almanya gibi Avrupa’nın iki önemli ülkesinde dev projeler yapabilmek gerçekten çok zor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. Bu anlamda büyük sürprizlerimiz olacak.