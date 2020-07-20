Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme süreci kapsamında hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların konut edinebilmeleri için, kamu bankaları öncülüğünde faiz oranları yüzde 0,64 ile tarihî düşük seviyeye indirilmişti. Konut satışları geçen ay yüzde 210 artarak, 190 bin ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaşmıştı. Yakalanan bu ivme, temmuzda da devam ediyor. 1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde, 35 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 10 Temmuz itibarıyla, 246 milyar lirayı aştı. Geçen yıl sonundan bu yana da konut kredi bakiyesi, 47,6 milyar lira artışla rekor tazeledi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, temmuzda, haziran rakamlarının aşılabileceğini belirterek "Ancak ağustosla birlikte azalmaya başlayacağını düşünüyorum. Bunun sebebi, gerçek değerinin çok üstünde bedel istenmesi. Ev arayan kişilerde vazgeçme eğilimi artıyor. Fahiş olan fiyatlarda düşüş beklentimiz var" dedi. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da, konut kredi tutarının 50 bin lira artışla 218 bin liraya ulaştığını kaydederek "Bekleyen talep harekete geçti" ifadelerini kullandı.