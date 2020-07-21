Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Termal suyu ile ünlü Kuzuluk bölgesinde bulunan İhlas Kuzuluk Termal Otel, 60 standart, üç süit ve iki apart oda olmak üzere toplam 65 oda ve 130 yatak kapasitesine sahip. Tabiat ile iç içe bir tatil imkânı sunan otelin odalarında 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 ve 45 kişilik iki ayrı konferans salonunda da şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek Türk hamamı tarzında üç termal özel banyo, sauna ve iki masaj salonu bulunuyor. Yine otelin karşında bulunan erkeklere ve kadınlara özel genel termal havuzlarda da kaplıca suyundan faydalanılıyor. Otelde ayrıca oda servisi, emanet kasa, kablosuz İnternet, çamaşırhane, kuru temizleme ve otopark hizmetleri ile ayrıca otel içerisinde çocuk oyun odası, hediyelik eşya bölümü, kuaför salonu ve otelin bahçesinde çocuk oyun parkı ve spor alanı yer alıyor.