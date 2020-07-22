Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İhracattaki kayıplarını iç piyasadaki satışlar ile dengelemeyi başaran sektör, üretimi de artırdı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer haziran ayında normalleşme süreciyle birlikte satışların yükselişe geçtiğini belirterek “Salgın sebebiyle çoğu sektör gibi beyaz eşya da zor bir ilk yarı geçirdi. Avrupa’nın pandemiden ağır etkilenmesi sebebiyle ihracatımız mart-mayıs döneminde eksi yüzde 14 azaldı. Ancak haziran ile birlikte iç satışlar başta olmak üzere ciddi toparlanma süreci başladı. Pandemi döneminde gıda stoklayanlar normalleşme ile beyaz eşya aldı. İç satışlarımız haziranda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. İç satış ve ihracat artış oranımız ise yüzde 4 oranında gerçekleşti. İhracattaki kayıplarımız da sıfırlandı. Düşüşler V şeklinde geri geldi ama konuşmak için henüz erken” dedi. Üretimin de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış gösterdiğine dikkat çeken Dinçer, şöyle devam etti: Fabrikalarımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosta bu trendin devamını bekliyoruz. Sektör olarak iyi bir sınav verdiğimize inanıyoruz. Türkiye; AB standartlarına uygun, kaliteli ve esnek üretim anlayışı, güçlü yan sanayi altyapısı, rekabetçi çalışan maliyetleri ve yüksek saat başı verimlilik oranları ile Avrupa’nın ana tedarikçisi olma yolunda önemli bir potansiyel taşıyor.