Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemide birçok alanda sigortalılık oranı azalırken, hayat sigortalarında ciddi artış yaşandı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli’nin verdiği bilgilere göre; pandemide hayat sigortası branşında yüzde 59 büyüme gerçekleşti. Bu rakam, bütün branşların ortalaması olan yüzde 21 büyümenin çok üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk yarısında hayat sigortaları primi 7,3 milyar TL'ye ulaştı. Rakamlar; insanların pandemide hayatını kaybetmekten endişe ettiğini ve böyle bir ihtimal dâhilinde geride kalanları güvence altına almaya çalıştığını gösterdi. Sektör 32,9 milyar TL de hayat dışı branşlardan prim üretti. Toplamda 40,2 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Atilla Benli “Covid-19 salgınında sigorta sektörü de üzerine düşeni yaptı. 41 milyon TL’si sağlık olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat ödedik; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk. Sigorta sektörünün toplam aktiflerinin GSYH’ye oranı Avrupa’da yüzde 72, ülkemizde yüzde 5,5 düzeyinde seyrediyor. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Bu sebeple zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılmasına, trafik sigortasının gider verimliliğinin yükseltilmesine, tarım sigortalarına, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve BES’e odaklanacağız” dedi.

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan da “Risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir defa daha fark ettik. Yeni dönemde sağlık sigortalarının, siber risk sigortalarının ve ticari alacak sigortasının ön plana çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu. TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ise “Pandemi sebebiyle katılımcı sayısı azalsa da, yılın ilk 6 ayında BES'te 20 milyar TL artış yaşandı. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları önemli” ifadelerini kullandı..