Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
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