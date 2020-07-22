Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin seyahatlerine dair tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için 7/24 hizmet verecek WhatsApp destek hattını kurduğunu açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre; destek hattında sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabilecek.



Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı Sıkça Sorulan Sorular bölümü de bulunacak.