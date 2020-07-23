Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, dünyada 400 milyar dolarlık hacmi olan gayrimenkul piyasasından Türkiye’nin geçen yıl 6,7 milyar dolar pay aldığını belirterek “Pasta çok büyük. Bizim daha fazla pay alabileceğimiz bir alan var. Türkiye’nin dünyada ilk beş pazar arasına girmesini hedefliyoruz” dedi. Yurt dışı yatırımcıya bu yıl pandeminin de etkisiyle 5 milyar dolarlık konut satışı yapılacağını ifade eden Akbal “2023’te 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracını hedefliyoruz. 2025’te bunu 20 milyar dolara çıkarabiliriz” diye konuştu. Hindistan ve Güney Amerika gibi potansiyeli yüksek yerlere yönelik tanıtım faaliyetleri yapacaklarını kaydeden Akbal, sermayenin yönetildiği yerin İngiltere ve ABD olduğunu, bu sebeple oralarda lobi faaliyetleri yürüteceklerini ifade etti. 2020’nin ilk altı ayında 415 konut satılan Çin’in 2025’te ilk sıraya çıkacağını kaydeden Faruk Akbal, GİGDER’e üye şirketlerin güvenilir olduğunu, denetlendiğini ve onaylandığını gösterecek bir akreditasyon ve sektör içi denetim mekanizması üzerinde çalıştıklarını anlattı. Akbal, aracılık mekanizmasıyla mahkemeye gidecek dosyaların yüzde 70’ini çözmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.