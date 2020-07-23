Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de önceki gün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece elektrik tüketiminde 7 Temmuz'da 932 bin 351 megavatsaat olarak kayıtlara geçen rekor aşılmış oldu. Saatlik bazda en düşük elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle 07.00’de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 130 megavatsaatle 17.00’de gerçekleşti. Söz konusu üretimin yüzde 25,3'ü doğalgaz, yüzde 21,7’si ithal kömür ve yüzde 19,7’si barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.