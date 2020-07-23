Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurban alışverişi de hızlandı. Kurbana hazırlık amaçlı bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi, derin dondurucu, tartı gibi cihazlara talepte dört kat artış var.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel olarak alışverişlerin genel olarak yüzde 30’luk büyüme trendi görüldüğünü belirterek,

“Bu yıl ise bayram öncesi temmuz ayında yapılan alışveriş kampanyalarının etkisiyle bu artış yüzde 50 seviyesine geldi. Kampanyalar bunu tetikledi. Geçen yıla göre sepet ortalamasında 320 TL’lik artış bekliyoruz. Kurban gereçlerinin satışında dört kat artış var” diye konuştu.

FİYATLAR AZ ARTTI

Milliyet'in haberine göre, bu dönemde kurban ürünlerinin depolanması, işlenmesine yönelik derin dondurucu, kıyma makinesi, kesme tahtası, büyük boy buzdolabı gibi ürünlerde talep artışı yaşandığını aktaran Ekmekçi, “Ayrıca sofra-mutfak gereçleri kategorilerinde de artış görüyoruz. Sağlıklı yaşam ürünlerine, evde gıda hazırlamaya yönelik ürünlere talep geçen yıllara göre yüzde 90’ın üzerinde arttı” dedi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kurban Bayramı’nda daha fazla sofralara yönelim olduğunu ve mutfak gereçlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anımsattı. Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurban Bayramı demek kendi sektörümüz açısından bıçak, kesme tahtası, tava, tencere, kıyma makinesi, tartı gibi belirli ürün gruplarının satışlarının da artması anlamına geliyor. Özellikle pişirme grupları, kesici aletler, saklama/taşıma kapları, kıyma makinesi gibi ürünlerin satışlarında yüzde 15-20 artış meydana geliyor. Fiyatlarda geçen yıla göre küçük bir değişim var.”