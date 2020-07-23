Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde Mardin'de ve Şanlıurfa'da bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesilmesi, artık kronik hale gelen elektrik borçlarını gündeme getirdi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, söz konusu bölgelerde elektrik faturası ödeme alışkanlığının zayıf olduğunu belirterek, "Elektrik, bedeli olan bir hizmet veya ürün olarak görülmüyor. Bu da, özellikle tüketimin yoğun olduğu tarımsal sulama kullanıcılarında ciddi miktarda ödenmeyen borç stoku oluşturuyor. Ödenmeyen borçlar, bu bölgelerimizde hizmeti sürdürülemez hale getirdi." dedi.

Bugün Şanlıurfa ve Mardin'de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerin elektriklerinin kesilmesinin uzun yıllardır ödenmeyen, biriken ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Memet Atalay, bu bölgelerdeki birikmiş borcun haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştığını belirtti.

"Ciddi kolaylıklar sağlıyoruz, devlet de yüzde 45 sübvanse ediyor"

Atalay, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir özel sektör şirketi, böylesine büyük bir borcu finanse etmez. Ortada böyle bir borç varken bunun hiç konuşulmaması anlaşılır değil. Evet, çiftçilerimiz sulama problemi yaşıyor, ama biz de finansal anlamda dayanma sınırımızı aşmış vaziyetteyiz. Çiftçilerin ödeme zorluklarını uzun süredir farkındayız ve yıllardır birikmekte olan borçlarla ilgili olarak farklı platformlarda çiftçi temsilcileri, muhtarlar ve ziraat odası başkanlarının da katıldıkları toplantılar yapıyoruz. Çiftçilere elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Tarım Bakanlığının da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırarak bilgilerini düzenli güncelleyen çiftçilerin elektrik giderlerini yüzde 45'lere varan oranda sübvanse ediyor."

"Elektrik bedeli ödenmek istenmiyor"

En son toplantılarını dün Şanlıurfa'da 150'den fazla çiftçimizin katılımıyla yaptıklarını ve 10 saatten fazla sürdüğünü belirten Atalay, "Neredeyse hepsinin borçlarıyla ilgili çözümler ürettik. Ancak bu iki şehrimizdeki çiftçilerimizin bir kısmı, sağladığımız tüm kolaylıklara, imkânlara ve uzun süre gösterdiğimiz iyi niyete rağmen, yıllardır borçlarını ödemeye yanaşmıyorlar. Ülkemizin ve hizmet bölgemizin geri kalanında 10 milyonlarca abone kullandıkları elektriğin ücretini düzenli olarak öderken, borçlarını yıllardır ödemeyen bu abonelerimizin durumunu sadece bir mağduriyet söylemi üzerinden konuşmak bize adil gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu hizmeti sorumluluğu olan bir özel piyasa şirketiyiz"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Şanlıurfa ve Mardin'de elektrik kesme ve kaçak trafo toplatılma işlemlerinin söz konusu olduğu bölgelerde genellikle mısır ekimi yapıldığını, sulama türünden dolayı yoğun elektrik tüketimi olduğunu ve elektrik bedellerinin çok yüksek oranda ödenmediğini vurguladı.

Bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da ödeme yapmamış olmaları, sorunun kaynağının fatura tutarlarından ziyade elektrik bedelini ödememe alışkanlıkları olduğunu söyleyen Atalay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Zira yaptığımız piyasa araştırmaları, kullanmakta oldukları pek çok farklı hizmetin ve ürünün ücretini ödeyen bu abonelerimizin, söz konusu elektrik olunca borçlarını ödemeyi ihmal ettiklerini bize gösteriyor.

Elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. 2013 yılından bu yana tüm faaliyetlerimizde bölgenin ekonomik standartlarını ve satın alma gücünü dikkate aldık ve borç vadelerini imkânları el verdiğince esnettik. Ancak gelinen noktada biriken borç stokunun söz konusu bölgelerde hizmetin sürdürülemez kılıyor. Dicle Elektrik olarak, peşin satın aldığımız elektriği kamu otoritesinin belirlediği fiyatlar üzerinden abonelerimize ulaştıran, sattığımız elektriğin ücretini ise abonelerimizden uzun vadede tahsil edebilen bir serbest piyasa şirketiyiz. Uzun yıllardır sabırla sağladığımız imkân ve kolaylıkların istismar edildiğini gördüğümüz noktada, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve borçlarını düzenli ödeyen abonelerimizin hukukunu korumak adına gereken önlemleri almaya mecburuz."